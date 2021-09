Nantes Cours cambronne Loire-Atlantique, Nantes Over the Rainbow, and beyond (chansons célèbres) Cours cambronne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Over the Rainbow, and beyond (chansons célèbres) Cours cambronne, 19 septembre 2021 15:30, Nantes

Dimanche 19 septembre, 15h30 Over the Rainbow, and beyond (chansons célèbres) * Over the Rainbow, and beyond (chansons célèbres) Ensemble “Aperto !” Flûtes traversières du Conservatoire de Nantes (direction Gilles de Talhouët) Over the Rainbow, I got Rhythm, Yesterday, etc. *

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h00

Cours cambronne rue Piron devant les grilles du cours, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

En 1791, l’architecte M. Crucy est chargé par la Ville d’aménager une promenade publique. Des immeubles de style néoclassique sont ensuite bâtis autour du cours au 19e siècle, ce qui en fait un lieu de vie et d’animation prisé de la bourgeoisie nantaise.

Heure : 15:30 - 16:00
Lieu Cours cambronne Adresse rue Piron devant les grilles du cours, 44000 Nantes Ville Nantes