Rendez-vous au 28e salon d’expression photographique : « Bordeaux, regards croisés »

Mémoire de Bordeaux Métropole a choisi d’exposer la collection de tableaux de Francis Sussat, artiste méconnu qui a peint des vues de Bordeaux représentant la ville dans les années 1950.

« Bordeaux, regards croisés »

Des photographes sur les pas de Francis Sussat, peintre des années 1950

De Francis Sussat, on ne sait rien ou presque hormis qu’il « peint sans document ni modèle, des paysages que l’on n’a pas l’habitude de voir : les rues de Bordeaux de 1950… ».

En effet, dans un style pictural figuratif et naïf, joliment coloré, l’artiste montre les lieux emblématiques de la ville et du port de la Lune. Il illustre la vie quotidienne de ses habitants en s’attachant à rendre de multiples détails. Les pavés des quais et ceux du parvis des gares Saint-Louis et Saint-Jean luisent sous la pluie ou s’éclairent sous un ciel toujours nuageux aux dominantes rose-orangé ou gris-bleu. Les saisons défilent sur les platanes, taillés en hiver ou feuillus au printemps, des places Jean-Jaurès, Gambetta, des Martyrs de la Résistance.

Ailleurs, le port est en activité. Devant la façade des quais, il croise des marins en goguette qui déambulent de rade en rade et qui titubent, se soutenant les uns les autres pour arriver à bon port. Sur les quais maritimes, les grues tournoient au-dessus des cargos et des hangars pour décharger les ballots de laine, de coton et d’arachides. Quai des Chartrons, les voyageurs embarquent sur les paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique. Les gondoles qui transportent leurs passagers, glissent sur la rivière pour joindre l’autre rive.

Quatre photographes de la commission chargée d’organiser cette exposition sont allés sur les pas du peintre, pour retranscrire, chacun à sa façon, les souvenirs du peintre-poète. Enfin, comme il est d’usage, trois fonds d’archives photographiques proposent un regard complémentaire sur la ville tout au long du XXe siècle.

vendredi 17 septembre – 13h00 à 18h15

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h15

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h15

Gratuit.



Cour Mably 3 rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde

Espace culturel municipal, la salle capitulaire et le cour Mably accueillent des expositions temporaires (expositions thématiques, peintures, sculptures, photographies, dessins…) et des événements culturels de toute nature (concerts, conférences et animations artistiques).

