18 et 19 septembre Visites guidées “Histoire du village” * Monsieur Marc-Jacques LEDOUX, historien du village, commentera les visites guidées les 18 et 19 septembre 2021. Il retracera l’histoire de Néoules de la période romaine jusqu’à la révolution française, notamment à travers son patrimoine bâti, en cheminant à travers les ruelles du village.

(histoire du château renaissance, la tour château d’eau avec son système unique, les lavoirs, les jardins du château et la fontaine républicaine). *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

Durée 2h à 2h30 > Facile – visites organisées sur inscription – PASS sanitaire et port du masque obligatoire

Circuit pédestre dans les rues du village. commentaires sur son histoire, par Monsieur Marc-Jacques LEDOUX, à travers le patrimoine bâti de la période romaine jusqu’à la révolution française

