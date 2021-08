Gonesse Cour de Coulanges Gonesse, Val-d'Oise Lève les yeux sur ton patrimoine ! Cour de Coulanges Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

Lève les yeux sur ton patrimoine ! Cour de Coulanges, 17 septembre 2021 09:00, Gonesse

Vendredi 17 septembre, 09h00, 13h30 Lève les yeux sur ton patrimoine ! * Une visite avec activités pédagogiques du pôle culturel de Coulanges, son pigeonnier – pour les scolaires – élèves de primaire *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 16h30

Cour de Coulanges 4 rue Saint Nicolas 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise

01 34 45 97 58

Ferme du XVIIIe siècle

Crédits : Gratuit|Sur inscription service Archives et Patrimoine – Ville de Gonesse

