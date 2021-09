Visite libre et commentée de la cour de Couëguel Cour de Couëguel, 18 septembre 2021 10:00, Péaule.

Journée du patrimoine 2021 Cour de Couëguel. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre et commentée de la cour de Couëguel

Yann Détrez est un peintre, un sculpteur et un philosophe. Il est né en 1927 au Vésinet dans les Yvelines. Amoureux de la Bretagne, il y passe la majorité de sa vie, exerce comme professeur de lettres et commence, en parallèle à sculpter. En 1979, il s’installe dans le manoir de Coetguel à Péaule dans le Morbihan où il voue sa vie à une oeuvre : sculptures, peintures, réflexions philosophiques et théoriques sur son travail artistique.

Sa production est profondément marquée par sa fascination pour la nature dans ce qu’elle a de plus primitive, de plus élémentaire. Les formes vivantes de ses sculptures nous semblent familières et pourtant ne représentent rien de connu. On retrouve dans la fluidité des courbes, la vie à son stade originel, avant « que les choses ne soient ¹ ». On perçoit alors l’infini, l’énergie créatrice du monde, le stade embryonnaire du vivant. Il n’est pas question pour Yann Détrez de reproduire la rondeur d’une tête ou d’un sein, mais de voler l’élan qui fait les êtres. « Est-ce un genou ou une épaule ? Est-ce une branche ou une bête ? C’est la vie, une et multiple ¹ ». La non-figuration de Yann Détrez croise le réel et le suggère.

Dans sa peinture, on retrouve son identité de sculpteur. La matière y a toujours une importance fondamentale avec des techniques de superposition de couleurs et de la peinture à l’huile très épaisse. L’harmonie des formes, des pleins et des déliés de la matière, l’équilibre des volumes et la beauté des lignes traduisent encore une fois sa recherche du vivant.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Cour de Couëguel 56130 Péaule Péaule 56130 Morbihan

Visite libre et commentée des bâtiments et des œuvres d’art.

