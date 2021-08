Limoges Cour d'appel de Limoges Haute-Vienne, Limoges Découvrez la cour d’appel de Limoges Cour d’appel de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Découvrez la cour d'appel de Limoges Cour d'appel de Limoges, 17 septembre 2021, Limoges

17 et 18 septembre Découvrez la cour d’appel de Limoges * *

vendredi 17 septembre – 19h30 à 22h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h45

Gratuit. Pré-inscriptions quelques jours avant l’événement puis inscription sur place le jour de la manifestation.

Cour d'appel de Limoges 17, place d'Aine 87000 Limoges

La Cour d’appel de Limoges est une des 36 cours d’appel françaises. Juridiction de l’ordre judiciaire, elle connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

Elle statue également en appel sur les jugements des Cours d’assises du premier degré. La Cour d’appel est organisée en trois pôles :

– le pôle pénal : chambre des appels correctionnels, chambre de l’instruction, chambre de l’application des peines.

– le pôle civil : chambre civile et chambre de la famille.

– le pôle économique et social : chambre sociale.

