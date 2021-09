Bize-Minervois Coopérative oléicole l'Oulibo Aude, Bize-Minervois Visite guidée Coopérative oléicole l’Oulibo Bize-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Visite guidée Coopérative oléicole l'Oulibo, 18 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Visite guidée * Située sur la commune de Bize-Minervois dans l’Aude depuis 1942, l’Oulibo est la principale coopérative Oléicole du Languedoc-Roussillon. L’Oulibo aujourd’hui labélisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » vous propose de découvrir un savoir-faire unique de confiseur et de moulinier. Venez gouter la fameuse olive AOP Lucques du Languedoc et partez vivre en famille l’expérience de «l’Odyssée de l’Olivier », une visite guidée interactive unique en Méditerranée. En fin de parcours vous serez initiés à la dégustation des huiles d’olive et olives particulièrement la variété Lucques le diamant vert de l’Oulibo. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h30

1 entrée Adulte achetée = 1 entrée offerte

Coopérative oléicole l'Oulibo 4 hameau de Cabezac, 11120 Bize-Minervois

04 68 41 88 84

