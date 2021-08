Jouques Constructions en pierre sèche Bouches-du-Rhône, Jouques Circuit des bories Constructions en pierre sèche Jouques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Circuit des bories Constructions en pierre sèche, 18 septembre 2021 14:00, Jouques. Journée du patrimoine 2021 Constructions en pierre sèche. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Circuit des bories * CONNAISSEZ-VOUS LES BORIES ?

Oui ? Alors venez découvrir les nôtres ! Non ? Venez donc voir à quoi ça ressemble !

Nous vous proposons une randonnée tranquille, sans difficultés particulières, d’une durée d’environ 3 h (explications comprises). Cela vous permettra de découvrir une sélection de bories et d’autres constructions en pierre sèche. Ce circuit sera différent de celui du dimanche.

Pour les curieux : nous parlerons de leur construction, de leur réparation, de leur origine, de leur utilisation, de leur emplacement, de leur âge et de leur appellation.

Il est nécessaire de porter des chaussures de marche ou de sport (pas de tongs ni de talons) et d’être équipé pour une sortie en plein air (chapeau, eau…). Cette visite n’est malheureusement pas adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Renseignements au 06 75 87 75 83

Rendez-vous à 14 h 00 sur la Place des Anciens Combattants à JOUQUES. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

