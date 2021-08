Agen Conservatoire de musique et de danse Agen, Lot-et-Garonne Balade musicale à Agen ! Conservatoire de musique et de danse Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Balade musicale à Agen ! Conservatoire de musique et de danse, 17 septembre 2021 18:30, Agen. Journée du patrimoine 2021 Conservatoire de musique et de danse. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 18h30 Balade musicale à Agen ! * *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 20h00

*

Gratuit.

Conservatoire de musique et de danse 11, rue Lakanal 47916 Agen CEDEX 9 Agen 47000 Lot-et-Garonne Crédits : ©DR Gratuit

Détails Heure : 18:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Conservatoire de musique et de danse Adresse 11, rue Lakanal 47916 Agen CEDEX 9 Ville Agen lieuville Conservatoire de musique et de danse Agen