Visite commentée du Conservatoire André-Messager de Montluçon

Montluçon

Visite commentée du Conservatoire André-Messager de Montluçon Conservatoire André-Messager, 18 septembre 2021 09:00, Montluçon

Gratuit|Sur inscription Handicap moteur +33 (0)4 70 02 27 49, conservatoire-accueil@agglo-montlucon.fr

Samedi 18 septembre, 09h00, 10h30 Visite commentée du Conservatoire André-Messager de Montluçon * De la partothèque à l’auditorium d’une acoustique exceptionnelle, en passant par les salles de cours, découvrez, au sein de cet établissement d’enseignement artistique Musique et Théâtre, la vie pédagogique et artistique. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

Visite dans le respect des règles sanitaires mises en place.

Conservatoire André-Messager 11, avenue de l’Europe, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier

Lieu communautaire d’enseignement musique & art dramatique.

