Dimanche 19 septembre, 17h00 Concert “Places, rôles, visions et statuts de la femme dans la musique vocale” * Les dénonciations récentes de harcèlements sexuels à l’encontre des femmes, la réflexion sur la place réelle ou espérée de celles-ci dans la société, la réaffirmation de la notion de parité alimentent de plus en plus le débat public. C’est l’occasion pour le Chœur Régional d’ouvrir enfin le dossier de l’univers féminin dans la musique vocale. Quels types de femmes, quels caractères féminins sont chantés par les compositrices et les compositeurs ? Quels sont les personnages qu’on leur confie ? C’est quoi être mère, sœur, femme ou amante de compositeur ? Existe-t-il une musique ontologiquement féminine ? Autant de questions auxquelles le Chœur Régional tentera de répondre en musique, avec le concours de 8 élèves de la classe de chant du Conservatoire. Contacter l’accueil pour un accès handicap moteur. Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

Conservatoire à rayonnement régional de Lille Rue Alphonse Colas – 59800 Lille Lille 59800 Nord Fondée en 1808 par la ville sous l’appellation « Académie de musique de Lille », l’institution, forte de plus de 1800 élèves, obtient le label Conservatoire à rayonnement régional en 2006. Sauf mention contraire, les photographies sont interdites à l’intérieur.

