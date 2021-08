Roubaix Conservatoire à rayonnement départemental de Roubaix Nord, Roubaix Visites guidées du Conservatoire de Roubaix Conservatoire à rayonnement départemental de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Vendredi 17 septembre, 14h00 Visites guidées du Conservatoire de Roubaix * Le Conservatoire à rayonnement départemental de Roubaix est un lieu d’éveil artistique, de pratique amateur et de formation préprofessionnelle. Plus de 40 professeurs y enseignent toutes les disciplines dites classiques.

Profitez de visites guidées en compagnie de la directrice des lieux, et de surprises musicales au cours de l’après-midi ! *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre

Conservatoire à rayonnement départemental de Roubaix 80 rue de Lille – 59100 Roubaix

