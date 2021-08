Dijon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - site de Dijon Côte-d'Or, Dijon Exposition “Patrimoine et Matrimoine” au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Exposition "Patrimoine et Matrimoine" au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon
18 septembre 2021
Journée du patrimoine 2021
Gratuit

18 et 19 septembre
Le bâtiment, la salle des assemblées et les jardins du Départements

Les visiteurs pourront se promener librement dans le bâtiment et les jardins du département afin d’admirer son architecture extérieure tout en profitant de ce coin de verdure en plein centre-ville. Exposition « Patrimoine et Matrimoine : la représentation des femmes dans les études d’inventaire du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté » – Galerie Mitterrand

Proposée par le service de l’Inventaire et du Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, cette exposition met en lumière la représentation de la femme dans l’art à partir de photographies tirées du fond documentaire de l’inventaire.

Visites commentées dimanche de 13h30 à 18h. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h30

Gratuit

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon
17 boulevard de la Trémouille – 21000 Dijon
Crédits : ©P.Colombier, Région Bourgogne-Franche-Comté

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h30
dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h30