Jeu-concours au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon, 18 septembre 2021 13:00, Dijon Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Jeu-concours au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon * Le bâtiment, la salle des assemblées et les jardins du Départements

Les visiteurs pourront se promener librement dans le bâtiment et les jardins du département afin d’admirer son architecture extérieure tout en profitant de ce coin de verdure en plein centre-ville. Jeu-concours

Testez vos connaissances sur la Région grâce à un jeu-concours à découvrir en famille, entre amis… Connaissez-vous les compétences de la Région ? Comment agit-elle à vos côtés au quotidien ? Combien d’élus siègent à l’assemblée régionale ?

Jeu-concours disponible sur place uniquement. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h30

Gratuit | Visites commentées proposées selon l’affluence.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon 17 boulevard de la Trémouille – 21000 Dijon

