Animation tout public à l'Hôtel de Région, site de Besançon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon, 18 septembre 2021 13:00, Besançon Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Animation tout public à l’Hôtel de Région, site de Besançon * Animation tout public par RECIDEV

Grâce à des outils d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité à la fois ludiques, participatifs et créateurs d’échanges, les petits ou les grands sont amenés à réfléchir, échanger, argumenter, et à trouver des solutions autour des la question des inégalités femme-homme.

Et tout ça d’une façon ludique ! Visite libre de la cour et de l’esplanade. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h30

Gratuit

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon 4 square Castan, 25000 Besançon

