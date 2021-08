Troyes Conseil départemental de l'Aube Aube, Troyes Exposition photographique sur les vitraux de l’Aube Conseil départemental de l’Aube Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Exposition photographique sur les vitraux de l’Aube Conseil départemental de l’Aube, 17 septembre 2021 00:00, Troyes. Journée du patrimoine 2021 Conseil départemental de l’Aube. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Exposition photographique sur les vitraux de l’Aube * Exposition hors-les-murs sur les vitraux des églises de l’Aube. Exposition située sur les grilles de l’Hôtel du Département, place de la Libération. *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

*

Gratuit. Entrée libre.

Conseil départemental de l’Aube 2 rue Pierre Labonde, 10026 Troyes Troyes 10000 Aube

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47626945.jpg 03 25 42 50 50 http://www.aube.fr/ https://www.facebook.com/AubeDepartement/

Siège du Conseil départemental, l’hôtel du Département abrite les services centraux de l’administration départementale. C’est également là que se réunit l’assemblée départementale. (source : www.aube.fr)

Crédits : ©Studio OG Gratuit ©Olivier Douard

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Conseil départemental de l'Aube Adresse 2 rue Pierre Labonde, 10026 Troyes Ville Troyes Age maximum 99 lieuville Conseil départemental de l'Aube Troyes