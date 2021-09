Connerré Connerré Connerré, Sarthe Présentation du site du marquis du Bois de la Croix Connerré Connerré Catégories d’évènement: Connerré

Présentation du site du marquis du Bois de la Croix Connerré, 18 septembre 2021 16:45, Connerré. Journée du patrimoine 2021 Connerré. Gratuit 02.43.60.72.77

18 et 19 septembre Présentation du site du marquis du Bois de la Croix * *

samedi 18 septembre – 16h45 à 17h15

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 18h15 à 18h45

dimanche 19 septembre – 15h45 à 16h15

dimanche 19 septembre – 16h15 à 16h45

Réservation recommandée

Connerré 72160 Sarthe

