Visite libre Conciergerie, 18 septembre 2021 09:30, Paris.

18 et 19 septembre

Visite libre

Un splendide palais gothique.

Du Palais de la Cité médiéval subsistent la salle des Gardes et l’immense salle des Gens d’armes érigées sous Philippe le Bel ainsi que les cuisines édifiées sous Jean le Bon.

De la résidence royale au Palais de justice. Les rois de France délaissent le palais à la fin du XIVe siècle pour s’installer au Louvre et à Vincennes. L’activité judiciaire s’y développe, et des prisons sont aménagées.

Prison révolutionnaire. La Conciergerie devient un des hauts lieux de détention pendant la Révolution française avec l’installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est Marie-Antoinette. Une chapelle commémorative est aménagée à l’époque de la Restauration à l’emplacement de sa cellule.

EL ANATSUI REVISITE LA CONCIERGERIE

Suspendez le cours du temps et redécouvrez la Conciergerie, en vous adonnant à la contemplation des sculptures de l’artiste ghanéen.

El Anatsui propose, pour sa première exposition personnelle en France, une installation poétique, conçue spécialement pour l’ancien palais royal médiéval devenu prison sous la Révolution.

Une invitation à la méditation

Plongée dans une lumière tamisée, rythmée par les piliers et les voûtes du monument, cette installation fait écho à l’histoire du lieu et au temps qui passe, en faisant appel aux cinq éléments : l’eau, le vent, le bois, le métal et la pierre. Deux rivières mêlant textile et projection vidéo, un clin d’œil fait à la Seine, parcourent la salle des Gens d’Armes sur de vieilles traverses de chemin de fer. Sur les murs et dans les cheminées, six sculptures projettent leurs reflets métalliques comme autant de portes ouvrant sur un champ infini de possibles.

Les chroniques de la mémoire

Exposition photographique d’adolescents dans le cadre d’un projet avec la Protection judiciaire de la jeunesse du 92, suite à leur découverte de la Conciergerie et du Mont Valérien. Présentée dans la salle des gardes du monument du 13 au 26 septembre.

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Réservation d’un créneau de visite en ligne. L’accès au monument est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire pour toutes les personnes de 18 ans et plus.



Venez re-découvrir la Conciergerie avec la réouverture fin 2016 des cuisines du Roi et la refonte du parcours révolutionnaire enrichi par de nouvelles collections et de nouveaux outils de médiation (maquette interactive, bornes reprenant les archives des procès révolutionnaires…).

La Conciergerie, important vestige du palais des Capétiens, offre un remarquable témoignage sur l’architecture civile du XIVe siècle avec la salle des Gens d’Armes, la salle des Gardes et les cuisines. La quasi-totalité du niveau bas du palais fut transformée en prison au XVe siècle.

On peut y visiter les cachots et, notamment pour Marie-Antoinette, la chapelle expiatoire dédiée à sa mémoire et qui fut l’emplacement de sa prison.

