Atelier en famille Conciergerie, 18 septembre 2021 11:00, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Conciergerie. Gratuit|Sur inscription http://paris-conciergerie.fr

Samedi 18 septembre, 11h00

Atelier en famille

*

Une visite en famille pour découvrir la Conciergerie

Autour d’un thème (cuisines, éléments…) suivie d’un atelier d’écriture créative inspiré de la visite, encadré par une intervenante du Labo des histoires ! Les enfants pourront ensuite transmettre leur poème pour participer au concours de Patrimoine poésie.

La Région et la Drac Île-de-France invitent les enfants à laisser libre cours à leur imagination en composant, dans le cadre d’un atelier, un poème sur le patrimoine. Les poésies les plus créatives seront récompensées !

Consultez les modalités de visite Covid-19 sur le site internet du monument

*

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

*

Jauge limitée – 20 places, réservation obligatoire. L’accès au monument est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire pour toutes les personnes de 18 ans et plus.



Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris Paris 75001 Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/null http://www.conciergerie.monuments-nationaux.fr

Venez re-découvrir la Conciergerie avec la réouverture fin 2016 des cuisines du Roi et la refonte du parcours révolutionnaire enrichi par de nouvelles collections et de nouveaux outils de médiation (maquette interactive, bornes reprenant les archives des procès révolutionnaires…).

La Conciergerie, important vestige du palais des Capétiens, offre un remarquable témoignage sur l’architecture civile du XIVe siècle avec la salle des Gens d’Armes, la salle des Gardes et les cuisines. La quasi-totalité du niveau bas du palais fut transformée en prison au XVe siècle.

On peut y visiter les cachots et, notamment pour Marie-Antoinette, la chapelle expiatoire dédiée à sa mémoire et qui fut l’emplacement de sa prison.

Crédits : Crédit photo : Région Île-de-France Gratuit|Sur inscription