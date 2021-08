Pont-du-Château Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Visites théâtrale et technique du complexe culturel et sportif Le Caméléon. Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon Pont-du-Château Catégories d’évènement: Pont-du-Château

Visites théâtrale et technique du complexe culturel et sportif Le Caméléon. Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon, 18 septembre 2021 13:00, Pont-du-Château. Journée du patrimoine 2021 Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon. Gratuit Handicap moteur 04 73 98 65 00

18 et 19 septembre Visites théâtrale et technique du complexe culturel et sportif Le Caméléon. * Conçu par l’architecte Rudy Riccioti, le complexe culturel et sportif “Le Caméléon” a ouvert ses portes en mars 2016. Visite théâlisée par la compagnie en résidence “Le souffleur de verre” et le régisseur technique de la salle de spectacle.

Pont du Château dispose d’une halte gare. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc venir avec votre vélo et après la visite du Caméléon, découvrir la voie verte qui mène à la Plage des Palisses face à l’ancien Port des Vortilles haut lieu patrimonial. Nous vous proposons de vous accompagner pour une boucle d’une heure maximum sur un parcours complètement plat. Tentés ? Réservez dès à présent.

A 13h00

Visite accompagnée – Pass sanitaire requis *

samedi 18 septembre – 13h00 à 14h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 14h00

Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon Avenue de Cournon, 63430 Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20528420.jpg 04 73 83 73 62 http://pontduchateau.fr

Crédits : © Mairie de Pont-du-Château Gratuit © Mairie de Pont-du-Château

