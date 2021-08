Évaux-les-Bains Commune d'Evaux-les-Bains Creuse, Évaux-les-Bains Nouveau parcours Vidéoguide d’Evaux-les-Bains Commune d’Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains Catégories d’évènement: Creuse

17 – 19 septembre Nouveau parcours Vidéoguide d’Evaux-les-Bains * Les explications sur la station thermale creusoise antique viennent enrichir le parcours Vidéoguide d’Evaux-les-Bains. Parmi les contenus exclusifs de ce parcours multimédia, les thermes gallo-romains disparus d’Evaux, ainsi que leur galerie d’accès, ont été restitués en images de synthèse pour permettre aux visiteurs de voir et comprendre l’importance du site. L’église et son remarquable clocher porche, ainsi que la ville thermale et ses villas, sont également abordés dans le parcours, qui comporte en tout seize étapes, dont sept en vidéos. *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Commune d’Evaux-les-Bains 23110 Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains 23110 Creuse

Evaux-les-Bains est une station thermale située à la frontière entre la Creuse, l’Allier et le Puy de Dôme. L’histoire de la commune remonte à l’Antiquité, autour d’importants thermes gallo-romains dont les vestiges ont été retrouvés au XIXe siècle. Les fondations d’une grande galerie d’accès couverte, d’une ampleur inédite en Gaule, ont également été mises au jour plus récemment par les archéologues. Cette découverte étonnante révèle l’importance et le prestige de thermes antiques d’Evaux. La commune a également conservé sa remarquable église abbatiale Saint-Pierre Saint-Paul, au clocher mi-roman, mi-gothique, couvert en bardeaux de châtaignier. L’architecture thermale de la fin du XIXe et du début du XXe siècle vient également égayer la ville avec ses jeux de polychromie de briques sur les façades des villas et des hôtels, ainsi que sur l’établissement thermal, situé en contrebas de la ville.

