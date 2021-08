Sauviat-sur-Vige Commune de Sauviat sur Vige Haute-Vienne, Sauviat-sur-Vige Découvrez l’histoire de nos rues Commune de Sauviat sur Vige Sauviat-sur-Vige Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Découvrez l'histoire de nos rues Commune de Sauviat sur Vige, 18 septembre 2021 15:00, Sauviat-sur-Vige

Samedi 18 septembre, 15h00 Découvrez l’histoire de nos rues * Découvrir ou redécouvrir la signification des rues de Sauviat-sur-Vige et de ses hameaux. Présentation sous forme d’exposition du nom donné aux rues de Sauviat-sur-Vige et de ses hameaux lors du travail sur l’adressage. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

Gratuit. Masque obligatoire. Rendez-vous à 15 heures à la Mairie.

Commune de Sauviat sur Vige 68, rue Émile Dourdet 87400 Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne

05 55 75 30 28 http://www.mairie-sauviat-sur-vige.fr Crédits : ©Mairie de Sauviat sur Vige Gratuit

