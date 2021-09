Saint-Macaire Commune de Saint-Macaire Gironde, Saint-Macaire Découvrez la cité médiévale de Saint-Macaire Commune de Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Journée du patrimoine 2021 Commune de Saint-Macaire. contact@tourisme-sud-gironde.com, 05 56 63 68 00

18 et 19 septembre

18 et 19 septembre Découvrez la cité médiévale de Saint-Macaire * Participez à une visite guidée à pied dans l’enceinte fortifiée du village médiéval de Saint-Macaire ! Vous découvrirez les richesses architecturales des maisons de négociants, la place du marché, ses remparts, ses portes fortifiées et l’église Saint-Sauveur avec ses peintures murales datant du XIVe siècle et représentant entre autres l’Apocalypse, l’Annonciation, Saint-Jacques le Majeur et Sainte-Catherine. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

5€. Tarif réduit de 2,50€ pour les enfants de 8 à 12 ans. Entrée libre.

