Découverte du patrimoine de la commune de Persac Commune de Persac, 18 septembre 2021 15:00, Persac

18 et 19 septembre Découverte du patrimoine de la commune de Persac * Partez en balade à la redécouverte du patrimoine à la fois visible et secret du bourg de Persac, avec Myriam Favreau, chercheuse au service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le bourg cache des bâtiments oubliés. Qui pourrait dire où se situait la première école de la commune ? Qu’était l’école privée des filles avant l’installation des religieuses ? Saurez-vous trouver les traces d’architecture médiévale ? *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Gratuit, sur réservation. Lieu du RDV : Place de l’église.

Commune de Persac 86190 Persac Persac 86320 Vienne

Installée sur la rive droite de la Vienne, la commune de Persac offre un paysage de vallées boisées idéal pour les amoureux de nature et de randonnées. L’intérêt des hommes pour cet espace est ancien et le bourg de Persac en témoigne par la richesse de son patrimoine. De la chapelle Saint-Honorat au manoir de l’Ermitage, en passant par les châteaux de la Mothe et de la Brûlonnière, ou encore l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, ces monuments racontent l’histoire de cette communauté humaine depuis la fin de l’Antiquité, vestiges d’une organisation administrative, religieuse, économique, aujourd’hui disparues.

Crédits : ©Région Nouvelle-Aquitaine, Myriam Favreau Gratuit ©Région Nouvelle-Aquitaine, Myriam Favreau

