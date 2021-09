Moustey Commune de Moustey Landes, Moustey Découverte des petites églises de Moustey Commune de Moustey Moustey Catégories d’évènement: Landes

Moustey

Découverte des petites églises de Moustey Commune de Moustey, 18 septembre 2021 09:30, Moustey. Journée du patrimoine 2021 Commune de Moustey. Gratuit|Sur inscription 06 16 56 21 25

Samedi 18 septembre, 09h30 Découverte des petites églises de Moustey * La commune de Moustey vous invite ! Rencontres et discussions sur l’histoire de petites églises situées sur l’itinéraire des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur la voie de Tours. Vous découvrirez notamment les églises de Mens, de Rétis, la chapelle de Saint-Roch à Saugnac-et-Muret, les églises de Belhade, de Vieux-Richet et de Moustey. 9h30 : rendez-vous devant l’église de Biganon.

10h : marche Biganon-Peyrin – Découvrons notre passé, le four à pain et les vestiges de la tuilerie de Peyrin.

11h30 : église Saint-Pierre-ès-Liens de Biganon. Assistez à un mini-concert entre amis.

12h : petite pause. Rencontres et discussions.

13h30 : « Moustey d’antan » – par Monsieur Fénié Jean-Jacques.

14h30 : conférence déambulatoire à l’église Saint-Martin.

15h30 : séance de dédicace des ouvrages de Monsieur Reignoux Eric, écrivain-historien. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 16h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

Commune de Moustey 40410 Moustey Moustey 40410 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location74815249.jpg?_ts=1631103118463 05 57 71 99 99 http://www.parc-landes-de-gascogne.fr Crédits : ©Moreno Beatrice Gratuit|Sur inscription ©Antoine Pasco

Détails Heure : 09:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Landes, Moustey Autres Lieu Commune de Moustey Adresse 40410 Moustey Ville Moustey lieuville Commune de Moustey Moustey