Vendredi 17 septembre, 18h00 Découverte musiques et danse traditionnelles * Grâce à l’association Trad’éHop, venez découvrir les instruments de musique et les danses traditionnelles. L’atelier se fera en deux temps : une première partie consacrée à la découverte et à l’initiation, et ensuite un petit bal sera proposé sur la Place. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 21h00

Gratuit. Sur inscription pour l’initiation.

