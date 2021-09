La forêt : patrimoine d’hier, d’aujourd’hui et de demain Commune de Haybes, 18 septembre 2021 14:00, Haybes.

Journée du patrimoine 2021 Commune de Haybes. Gratuit|Sur inscription 03 24 41 11 36

Samedi 18 septembre, 14h00

La forêt : patrimoine d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Commune de Haybes Bourg, 08170 Haybes Haybes 08170 Ardennes

Haybes est une commune des Ardennes qui, de par sa situation géographique, est un fief doté d’un château dès le Xe siècle et fait l’objet de convoitises entre le comte de Lomme et le comte de Namur. Au fil des siècles, la cité est également victime des guerres entre royaumes de France et des Pays-Bas. Le château est ainsi détruit en 1554.

À compter du XVIIe et du XVIIIe siècle, l’exploitation d’importantes ardoisières et des unités de métallurgie font la prospérité de Haybes. Mais de nouveau, l’histoire est cruelle : à l’orée de la Première Guerre mondiale, en 1914, les troupes allemandes incendient le bourg et massacrent de nombreux habitants.

Haybes est reconstruite dans les années 1920 et présente de ce fait un aspect caractéristique de l’architecture de l’époque. Comptant désormais environ 1900 habitants, la commune où perdurent scieries et unités métallurgiques s’appuie également sur le tourisme (environnement verdoyant, activités nautiques liées à la Meuse, Parc Naturel Régional des Ardennes) et est devenue prisée des amateurs de randonnées et de loisirs proches de la nature.

