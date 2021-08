Corme-Royal Commune de Corme-Royal Charente-Maritime, Corme-Royal Découvrez la fabrication d’un vitrail au plomb Commune de Corme-Royal Corme-Royal Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Découvrez la fabrication d’un vitrail au plomb Commune de Corme-Royal, 17 septembre 2021 10:00, Corme-Royal. Journée du patrimoine 2021 Commune de Corme-Royal. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique 0781135671

17 – 19 septembre Découvrez la fabrication d'un vitrail au plomb

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Sur inscription, espace limité à 8 personnes maximum. Réponse aux questions, environ 2 heures selon les questions des participants

Commune de Corme-Royal 9, rue des Bounimes 17600 Corme Royal Corme-Royal 17600 Charente-Maritime

07 81 13 56 71

Histoire, démonstration et explication des étapes de création d’un vitrail serti au plomb et Tiffany. Utilisation des émaux et grisailles, travail du volume .

Catégories d'évènement: Charente-Maritime, Corme-Royal
Lieu Commune de Corme-Royal Adresse 9, rue des Bounimes 17600 Corme Royal Ville Corme-Royal