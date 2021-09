Captieux Commune de Captieux Captieux, Gironde Découvrez l’univers de la chasse à la Palombe Commune de Captieux Captieux Catégories d’évènement: Captieux

Samedi 18 septembre, 11h00 Découvrez l’univers de la chasse à la Palombe * Participez à la visite commentée d’une palombière ! Il s’agit lors de cette visite de permettre aux visiteurs d’appréhender le fonctionnement d’une palombière et tout l’aménagement nécessaire à l’exercice de la chasse à la palombe. De la mise en place des appelants, aux mécanismes et accessoires en haut des arbres, plus rien n’aura de secret pour vous. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

Gratuit. Entrée libre. Prévoir : chaussures adaptées aux balades en forêt.

Commune de Captieux Place du 8 Mai 1945, 33840 Captieux Captieux 33840 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45511663.jpg 05 56 65 60 31 https://www.captieux.fr/ https://www.facebook.com/mairiecaptieux/

La commune de Captieux est située au cœur de l’Aquitaine. « Caput Sylvarum », son nom, figurant sur les armoiries anciennes signifie « la tête de la forêt » (Hautes-Landes Girondines).

Crédits : ©Commune de Captieux Gratuit ©Commune de Captieux

