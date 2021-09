Aigueperse Communauté de communes Plaine Limagne, Espace Enfance-Jeunesse Aigueperse, Puy-de-Dôme Visites commentées d’un chantier archéologique fouillé par l’Inrap Communauté de communes Plaine Limagne, Espace Enfance-Jeunesse Aigueperse Catégories d’évènement: Aigueperse

Puy-de-Dôme

Visites commentées d’un chantier archéologique fouillé par l’Inrap Communauté de communes Plaine Limagne, Espace Enfance-Jeunesse, 18 septembre 2021 09:30, Aigueperse. Journée du patrimoine 2021 Communauté de communes Plaine Limagne, Espace Enfance-Jeunesse. Gratuit auvergne-rhone-alpes@inrap.fr

Samedi 18 septembre, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 Visites commentées d’un chantier archéologique fouillé par l’Inrap * Guidés par les archéologues de l’Inrap, venez découvrir un chantier archéologique en cours. La fouille située au sud de la Grande rue, épine dorsale de la ville médiévale fortifiée d’Aigueperse a mis au jour l’enceinte médiévale et son fossé, plusieurs constructions à l’intérieur (intramuros) et à l’extérieur (extramuros) de la ville médiévale, et une activité métallurgique en lien avec le travail du cuivre/bronze des XIIIe-XVe siècles. Sur réservation auprès de auvergne-rhone-alpes@inrap.fr (à partir du 7 septembre) Port du masque et présentation d’un pass sanitaire obligatoire. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 10h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 14h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

*

Inscription obligatoire

Communauté de communes Plaine Limagne, Espace Enfance-Jeunesse 194 Grande rue, 63260 Aigueperse Aigueperse 63260 Puy-de-Dôme Crédits : Chantier archéologique d’Aigueperse © Inrap, 2021 Gratuit

Détails Heure : 09:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Aigueperse, Puy-de-Dôme Autres Lieu Communauté de communes Plaine Limagne, Espace Enfance-Jeunesse Adresse 194 Grande rue, 63260 Aigueperse Ville Aigueperse lieuville Communauté de communes Plaine Limagne, Espace Enfance-Jeunesse Aigueperse