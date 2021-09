Les secrets de commanderie templière du Ruou – Flayosc/ Villecroze ( Var) commanderie du Ruou, 18 septembre 2021 15:00, Flayosc.

Journée du patrimoine 2021 commanderie du Ruou. Gratuit 04 94 47 05 72, musee.atp@dracenie.com

Samedi 18 septembre, 15h00

Les secrets de commanderie templière du Ruou – Flayosc/ Villecroze ( Var)

La commanderie templière du Ruou, habituellement fermée au public, est

un joyau du patrimoine dont la première mention officielle date de 1155.

Cette commanderie s’étendait, au XIIIème siècle, de la vallée du Verdon à

la Méditerranée. Elle était la plus importante de Provence et une des trois

principales de France.

C’est une journée exceptionnelle qui vous attend alliant l’émotion

patrimoniale à l’émotion musicale.

15h00 / 16h00 / 17h00

Visites guidées musicales de la commanderie templière du Ruou par Fréderic Lanore de l’office intercommunal de Tourisme Dracénie Provence Verdon

Ces visites guidées seront suivies d‘un interlude musical par trois musiciens

de renommée internationale dans la chapelle romane de la commanderie,

classée monument historique en 1929, et restaurée par l’architecte

Jean-Michel Wilmotte.

Le duo Antoine Deckeur – Michael Thizy, rassemble deux artistes polymorphes.

Une alchimie intime des résonances entre mots et sons, ponctuée

par les interventions en solo du clarinettiste Kliment Krylovskiy, salué pour

sa virtuosité, et « son expressivité et son exubérance » (New York Concert

Review), et proclamé comme « un artiste dont la musicalité n’a d’égale que

sa technique pétillante » (Nice-Matin, France)

Durée 1h00.

Maximum 40 personnes par visite.

18h30

Concert en plein air dans l’écrin de la commanderie du Ruou

par le Quintette Wonderbrass

Le soir venu, nous vous invitons à un moment hors du temps, pour découvrir

la commanderie du Ruou au gré de la musique entraînante du quintette de

cuivres Wonderbrass.

Agées de 20 à 24 ans, Virginie, Clarisse, Elise, Patricia et Alfie, jouent du

tuba, du cor, du trombone et de la trompette. Elles sont toutes étudiantes à

la Haute Ecole de Musique de Genève. Issues de parcours et de nationalités

différentes, chacune apporte à l’ensemble une véritable identité.

Ce concert alliera musique classique et musique de films.

Leur répertoire s’étend de Debussy à Piazzola, en passant par Morricone.

Il sera suivi d’un parcours musical déambulatoire sur le site de la commanderie.

Cet évènement est organisé en partenariat avec l’Académie musicale de Villecroze.

Durée 1h00.

Maximum 120 personnes

Passe sanitaire obligatoire

75 Place Georges Brassens, 83300 Draguignan

Renseignements et réservations obligatoires au musée des Arts et Traditions Populaires

au 04 94 47 05 72

ou par mail : musee.atp@dracenie.com

samedi 18 septembre – 15h00 à 21h00

sur inscription



commanderie du Ruou D77, 83780 Flayosc Flayosc 83780 Var

04 94 47 05 72 https://dracenie.com/fr

Crédits : @dracenieprovenceverdonagglomération Gratuit