Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand Est Alsace 6 route d’Ingersheim, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83215780.jpg 03 89 24 31 78 http://comedie-colmar.com

Construit en 1862, le bâtiment abrite une manufacture à tabac. Entre 1870 et 1919, à plusieurs reprises, la production s’interrompt pour abriter une caserne militaire. La ville de Colmar rachète progressivement les bâtiments, dont une aile devient le théâtre en 1990.

La Comédie de Colmar est un centre dramatique national qui crée et programme du spectacle vivant : théâtre, danse, spectacles familiaux, musique… Émilie Capliez et Matthieu Cruciani, tous deux metteurs en scène et artistes dirigent ce lieu depuis janvier 2019.

