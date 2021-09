Saint-Martin-le-Mault Colombier Haute-Vienne, Saint-Martin-le-Mault Découvrez un colombier circulaire du XVe siècle Colombier Saint-Martin-le-Mault Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Martin-le-Mault

Découvrez un colombier circulaire du XVe siècle Colombier, 18 septembre 2021 16:00, Saint-Martin-le-Mault. Journée du patrimoine 2021 Colombier. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez un colombier circulaire du XVe siècle * *

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

Gratuit. Entrée libre.

Colombier Le bourg, 87360 Saint-Martin-le-Mault Saint-Martin-le-Mault 87360 Haute-Vienne

Le colombier appartient au logis seigneurial de Saint-Martin-le-Mault. Il a été édifié au XVIe siècle et est désormais classé au titre des Monuments historiques. Le colombier est attesté dans des documents de 1473. Il dépend d’un petit groupe de bâtiments, ancien siège de seigneurie, composé d’un logis avec une tour d’escalier hors-oeuvre et de dépendances. Par sa disposition à l’écart de toute construction, il appartient à la famille des colombiers circulaires dits « en campagne ». Si le logis a été remanié, l’architecture du colombier a été peu modifiée et se présente comme une tour cylindrique, de plain pied, en granit, recouverte de tuiles plates. La construction en moellons mesure 4m de diamètres pour une hauteur totale de 7,2m. Un larmier et deux petites baies d’accès avec seuil d’envol existent. A l’intérieur, 328 boulins sont agencés en diagonale. La présence d’une pierre centrale témoigne de l’existence d’une ancienne potence.

