Visite de la Tour de la Découverte ! Colline du Faouedic et réservoir, 18 septembre 2021

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Colline du Faouedic et réservoir Enclos du port, 56100, Lorient

En grande partie enterré, et recouvert d’un remblai végétal, le réservoir des Travaux hydrauliques a été conçu en 1875- 876 par Edouard Angiboust. Réalisé en béton de ciment, on trouve à l’intérieur 16 piliers qui soutiennent des voûtes d’arrêtes. Il pouvait contenir 3100 m3 d’eau destinée notamment à la caserne aménagée en contrebas. Il cesse de fonctionner pendant la Seconde Guerre.

