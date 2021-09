Champeaux Collégiale Sainte Marie-Madeleine Champeaux, Ille-et-Vilaine Visite de la Collégiale Sainte-Marie-Madeleine et Place du Cloître, Champeaux Collégiale Sainte Marie-Madeleine Champeaux Catégories d’évènement: Champeaux

Visite de la Collégiale Sainte-Marie-Madeleine et Place du Cloître, Champeaux Collégiale Sainte Marie-Madeleine, 18 septembre 2021 10:00, Champeaux

18 et 19 septembre Visite de la Collégiale Sainte-Marie-Madeleine et Place du Cloître, Champeaux * Découvrez la Collégiale Sainte-Marie-Madeleine et son ancien cloître. Récemment restauré, cet édifice classé au titre des Monuments Historiques, est l’un des joyaux de la Renaissance en Bretagne, tant par son architecture que par son remarquable mobilier. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Visite guidée de 45min / Réservation sur place, dans la limite du nombre de visiteurs autorisés en fonction des contraintes sanitaires alors en vigueur.

Collégiale Sainte Marie-Madeleine Place de la collégiale, 35500 Champeaux, Ille et Vilaine Champeaux 35500 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34082638.jpg?_ts=1629735057089 02 99 49 82 99 https://www.champeaux35.fr/ https://www.champeaux35.fr/decouvrir-champeaux/histoire-et-patrimoine/collegiale-2/,https://www.youtube.com/watch?v=Xmes2i557q0&t=108s

La collégiale de Champeaux a été construite à l’initiative des seigneurs d’Epinay. La nef et les chapelles formant transept sont de la 2ème moitié du 15e siècle ainsi que les chapelles situées au nord du choeur. Ce dernier a été reconstruit entre 1522 et 1550 et comporte un ensemble de stalles sculptées vers 1530, il renferme le tombeau de Guy III d’Epinay mort en 1551 et de sa femme Louise de Goulaine morte en 1567. Il est accosté au sud de la chapelle d’Epinay élevée en 1594 par Julien Ricand ainsi que la crypte, et d’une salle capitulaire terminée en 1604. Le clocher est une construction de 1720. Croix de cimetière du 16e siècle. Jubé détruit.

Crédits : Vitré © AtoutFrance @leblogcashpistache Gratuit Vue extérieure – Collégiale

Lieu Collégiale Sainte Marie-Madeleine Adresse Place de la collégiale, 35500 Champeaux, Ille et Vilaine Ville Champeaux