Levroux Collégiale Saint-Sylvain Indre, Levroux Présentation de la tribune d’orgues Collégiale Saint-Sylvain Levroux Catégories d’évènement: Indre

Levroux

Présentation de la tribune d’orgues Collégiale Saint-Sylvain, 18 septembre 2021 17:30, Levroux. Journée du patrimoine 2021 Collégiale Saint-Sylvain. Gratuit|Sur inscription 02 54 35 80 40

Samedi 18 septembre, 17h30 Présentation de la tribune d’orgues * *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h45

*

Collégiale Saint-Sylvain Place de l’Hôtel-de-Ville 36110 Levroux Levroux 36110 Indre

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84923116.jpg?_ts=1631128791691 02 54 35 70 54 http://www.ville-levroux.fr

Collégiale du XIe siècle. Majestueuse nef gothique et son abside à dix ogives et quatre statues. Stalles du XVIe siècle. Statues en bois polychrome des XVIe et XVIIe siècles. Buffet d’orgues de 1502 (le plus ancien répertorié en France).

Crédits : Benjamin Steimes Photographie Gratuit|Sur inscription Ville de Levroux

Détails Heure : 17:30 - 18:45 Catégories d’évènement: Indre, Levroux Autres Lieu Collégiale Saint-Sylvain Adresse Place de l'Hôtel-de-Ville 36110 Levroux Ville Levroux lieuville Collégiale Saint-Sylvain Levroux