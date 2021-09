Douai Collégiale Saint-Pierre Douai, Nord Collégiale Saint-Pierre Collégiale Saint-Pierre Douai Catégories d’évènement: Douai

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Collégiale Saint-Pierre * Entrer dans la collégiale Saint-Pierre à Douai, c’est bien plus que découvrir un lieu de culte et son architecture codifiée du 18ème siècle. Les 112 mètres de long de ce vaste vaisseau vous transportent dans cette période faste de la ville de Douai. Pour votre curiosité ou votre émerveillement, on est décidé à vous livrer les secrets et les mystères de Saint-Pierre ! Dimanche 20 : visites guidées à 14h, 15h30 et 17h (durée 1h) *

Sur présentation du pass sanitaire. Port du masque obligatoire.

Collégiale Saint-Pierre Terrasse Saint-Pierre – 59500 Douai Douai 59500 Nord

03 27 88 26 79 http://www.douaitourisme.fr

La tour porche a été construite entre 1513 et 1690. La collégiale est reconstruite de 1735 à 1750 à l’emplacement de l’église gothique précédente. Elle conserve de nombreux tableaux de l’école française du XVIIIe et un buffet d’orgue du XVIIIe siècle qui abrite un orgue Mutin-Cavaillé-Coll.

