17 – 19 septembre Visite de la collégiale Saint-Pierre d’Appoigny * Proche de la résidence épiscopale de Régennes, Appoigny ne possédait qu’une petite église romane qui souffrait d’un manque d’entretien. À l’instar d’Auxerre, le gothique naissant vint remplacer un roman vieillissant et passé de mode.

Huit siècles se sont écoulés jusqu’à la prise de conscience de la nécessité de restaurer le seul témoin patrimonial du passé éponien. Établi en 2008, le dossier a vu un premier aboutissement en 2016. Une première tranche de travaux fut réalisée en 2017. Une restauration récente des stalles du chœur de la collégiale a été effectuée. *

vendredi 17 septembre – 21h00 à 22h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Entrée libre

Collégiale Saint-Pierre 24 rue Châtel Bourgeois 89380 Appoigny Appoigny 89380 Yonne

03 86 53 20 90 http://www.appoigny.com

Collégiale du XIIIème siècle possédant un magnifique jubé du XVIIème siècle.

L’actuelle église d’Appoigny est restée dans ses parties principales (chœur, sanctuaire, grand portail, et portail latéral du sud) telle que l’a construite Guillaume de Seignelay, dans toute la jeunesse de l’opus francigenum, véritable petite cathédrale rurale où l’évêque venait souvent lors de ses séjours à Régennes ou à Beaurepaire. Cette église nouvelle, située dans l’enceinte du Château-Bourgeois, prit le titre de Saint-Pierre, qui fut retiré à l’ancienne. (LE DOMAINE DE REGENNES ET APPOIGNY. R. Louis et C. Porée – AUXERRE – 1939)

