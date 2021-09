Plaine-et-Vallées Collégiale Saint-Maurice Deux-Sèvres, Plaine-et-Vallées Découvrez la collégiale Saint-Maurice de Oiron Collégiale Saint-Maurice Plaine-et-Vallées Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Samedi 18 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Découvrez la collégiale Saint-Maurice de Oiron * L’association des Amis de Oiron vous propose de découvrir pour les journées européenes du Patrimoine la collégiale Saint-Maurice de Oiron. Accompagné de Patricia Beaumont, guide conférencière et auteure, vous découvrirez le temps d’une visite tous les secrets de ce site remarquable. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h. Pass sanitaire obligatoire.

Collégiale Saint-Maurice Impasse de la Poste, 79100 Plaine-et-Vallées Plaine-et-Vallées 79100 Oiron Deux-Sèvres

Construite à partir de 1518 sur l’église paroissiale du Xe siècle, la collégiale fut dédicacée en 1526. Par acte du 10 mars 1518, Artus Gouffier avait transformé l’église en collégiale pourvue d’un doyen, de sept chanoines et de quatre enfants de chœur.

Heure : 11:00 - 17:00