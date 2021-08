Montmorency Collégiale Saint-Martin Montmorency, Val-d'Oise Rando-dégustation, Montmorency, au fil de l’eau Collégiale Saint-Martin Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Samedi 18 septembre, 17h30 Rando-dégustation, Montmorency, au fil de l’eau * Rus, lavoirs, sources, abreuvoirs, viviers à poisson, fontaines… qu’elle soit d’origine pittoresque, quotidienne, arboricole ou d’agrément, la présence de l’eau sur le territoire de Montmorency a participé au developpement de sa renommée. À l’occasion d’une randonnée patrimoniale de 6 kilomètres, les participants découvriront, Montmorency, au fil de l’eau et de son histoire.

Randonnée réalisée en partenariat avec l’association Nature et culture en Vallée de Montmorency. Le parcours sera agrémenté de deux points de dégustation de produits locaux. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 20h30

*

inscription obligatoire

Collégiale Saint-Martin Place de l’Église 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45013914.jpg 01 39 34 98 62 http://www.ville-montmorency.fr

La construction de cette chapelle funéraire seigneuriale se déroule en quatre phases sur cinq siècles. De 1515 à 1530, Guillaume édifie le chœur et les quatre premières travées. Son fils, le Connétable Anne, achève la nef et la ferme d’un simple mur, de 1557 à 1563. En 1687, les Oratoriens élèvent une façade si disgracieuse que l’architecte Lucien Magne est chargé de rétablir, de 1891 à 1908, un porche et un clocher en harmonie avec l’ensemble de l’édifice, classé en 1943. On peut y admirer d’anciens et magnifiques vitraux, véritables livres d’histoire de la famille des Montmorency.

