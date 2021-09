Brive-la-Gaillarde Collégiale Saint-Martin Brive-la-Gaillarde, Corrèze Découvrez la collégiale de Brive-la-Gaillarde Collégiale Saint-Martin Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Découvrez la collégiale de Brive-la-Gaillarde Collégiale Saint-Martin, 18 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 13h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre.

Collégiale Saint-Martin Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

Dédiée à Saint-Martin de Brive, lapidé sur l’emplacement de cette église. Cet édifice, classé au titre des Monuments historiques, depuis 1862, a été qualifié par l’architecte Viollet-le-Duc « d’édifice remarquable » et « d’église fort curieuse ». La collégiale, qui a résisté au temps, structure aujourd’hui la place dont elle est le centre et préside à l’activité de la ville qui s’est progressivement étendue autour d’elle depuis 1180.

