Châlons-en-Champagne Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne, Marne « Levez les yeux » – Châlons insolite : prenez de la hauteur à la collégiale Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

« Levez les yeux » – Châlons insolite : prenez de la hauteur à la collégiale Collégiale Notre-Dame-en-Vaux, 17 septembre 2021 09:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr, 03 26 69 98 21

Vendredi 17 septembre, 09h00, 14h00 « Levez les yeux » – Châlons insolite : prenez de la hauteur à la collégiale * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

*

Gratuit. Sur inscription.

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Quai Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47889786.jpg

La collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne est une vaste église gothique construite du XIIe (début des travaux en 1157 et achèvement, pour le gros œuvre, vers 1217) au XVe siècle. Au XIXe siècle, on lui ajouta un carillon de cinquante-six cloches. L’extérieur est encadré par quatre tours romanes (influence de la cathédrale de Toul), deux en façade, deux autres aux angles du transept et du chevet. Avant la Révolution, toutes quatre étaient surmontées de flèches. L’abside à déambulatoire et chapelles rayonnantes, échelonne ses volumes arrondis, que scandent des batteries superposées d’arcs-boutants.

Crédits : ©ville de Châlons-en-Champagne Gratuit|Sur inscription ©Christophe Manquillet

Détails Heure : 09:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Adresse Quai Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne