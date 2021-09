Sillé-le-Guillaume Collégiale Notre-Dame de l'Assomption Sarthe, Sillé-le-Guillaume Visite de la Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Sillé-le-Guillaume Catégories d’évènement: Sarthe

Sillé-le-Guillaume

Visite de la Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, 18 septembre 2021 10:00, Sillé-le-Guillaume. Journée du patrimoine 2021 Collégiale Notre-Dame de l’Assomption. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de la Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption * Visite libre de la Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption Ancienne collégiale du château, située dans sa basse-cour, aujourd’hui église paroissiale, elle rassemble à la fois la première chapelle seigneuriale connue – dont la date de construction remonte à la fin du XIe siècle ou au début du XIIe siècle – et la collégiale des seigneurs de Sillé construite à partir du XIIIe siècle. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Rue du doyenné, 72140 Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location548542new.jpg 02 43 52 15 15 http://www.sille-le-guillaume.fr

Église du XIIIe siècle, bâtie sur une ancienne crypte du XIIe. Agrandie au XIXe siècle, elle est dotée en 1900 d’un clocher. Elle conserve un superbe portail sculptée gothique représentant le jugement dernier, des stalles du XVIe siècle et un magnifique ensemble de vitraux (un vitrail classée représentant l’histoire de Jeanne Marie de Maillé baronne de Sillé).

Crédits : Office de Tourisme 4CPS Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Sillé-le-Guillaume Autres Lieu Collégiale Notre-Dame de l'Assomption Adresse Rue du doyenné, 72140 Sillé-le-Guillaume Ville Sillé-le-Guillaume Age maximum 99 lieuville Collégiale Notre-Dame de l'Assomption Sillé-le-Guillaume