Exposition photographique : le collège Pasteur d’hier à aujourd’hui Collège Pasteur, 18 septembre 2021 14:00, Caen.

Journée du patrimoine 2021 Collège Pasteur. Gratuit ce.0140015r@ac-caen.fr

Samedi 18 septembre, 14h00

Exposition photographique : le collège Pasteur d’hier à aujourd’hui

*

Le collège Pasteur de Caen possède une histoire qu’il nous apparaît important de faire partager. Elle explique sa configuration et son architecture conservée. Le collège symbolise la séparation de l’Église et de l’État au début du XXè siècle, il conserve les stigmates de la seconde Guerre Mondiale, ses transformations rendent aussi compte de l’évolution du système éducatif. Il est régulièrement observé et photographié en extérieur pour sa façade « Arts déco » et fait partie du patrimoine de la ville de Caen.

Participer aux journées du patrimoine, c’est permettre de le découvrir en intérieur et de révéler ses « secrets ». Lieu habituellement fermé au public.

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*



Collège Pasteur 16 rue Pasteur, 14000 Caen Caen 14000 Calvados

https://cibul.s3.amazonaws.com/location489180.jpg https://pasteur.etab.ac-caen.fr/

Le collège Pasteur de Caen possède une Histoire qu’il nous apparaît important de faire partager. Elle explique sa configuration et son architecture conservée. Le collège symbolise la séparation de l’Église et de l’État au début du XXè siècle, il conserve les stigmates de la seconde Guerre Mondiale, ses transformations rendent aussi compte de l’évolution du système éducatif. Il est régulièrement observé et photographié en extérieur pour sa façade « Arts déco » et fait partie du patrimoine de la ville de Caen.

Participer aux journées du patrimoine, c’est permettre de le découvrir en intérieur et de révéler ses « secrets ».

Programme d’Ouverture :

1/ Ouverture du collège de 14h à 18h00

2/ Exposition photographique « d’hier à aujourd’hui » et Visites guidées par binôme (2 élèves)

5 binômes pour des visites de 45mn (début des visites à 14h00 et départ toutes les 1/2heure jusqu’à un dernier départ à 17h00).

Bonus : Découverte de lieux fermés au public

Crédits : Licence Libre Gratuit licence libre