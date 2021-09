Nantes Collège et Lycée Saint-Stanislas Loire-Atlantique, Nantes Visite de l’établissement Collège et Lycée Saint-Stanislas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite de l’établissement Collège et Lycée Saint-Stanislas, 18 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Collège et Lycée Saint-Stanislas. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite de l’établissement * Le plus ancien lycée privé nantais, fondé en 1829, ouvre ses portes pour faire découvrir son riche patrimoine : la salle à manger des professeurs aménagée en 1877, mais également la chapelle néo-gothique et son orgue Cavaillé-Coll de 1893. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Collège et Lycée Saint-Stanislas 2 rue Saint-Stanislas 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

Le collège-lycée Saint-Stanislas, ouvert en 1829, est l’un des plus anciens de Nantes.

