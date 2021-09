Saint-André Collège Cambuston La Réunion, Saint-André Aux Couleurs de nos racines : Histoire d’un quartier Bois Rouge. Collège Cambuston Saint-André Catégories d’évènement: La Réunion

Vendredi 17 septembre, 11h00 Aux Couleurs de nos racines : Histoire d’un quartier Bois Rouge. * COLLEGE DE CAMBUSTON : Aux Couleurs de nos Racines

Patrimoine et Mémoire : Du collège au quartier

Bois Rouge

Porteurs de projet : Mme Dufestin Sydalise et Mme Léocadie Diana Le collège de Cambuston est au cœur d’un quartier au croisement de L’Histoire de l’île de La Réunion. Son nom porte les résonnances de la période anglaise : Camp du major Buston face au « quartier des Français » et sur une route du nom de l’arbre emblématique, le “Bois Rouge”.

Le collège avec ses arbres endémiques , et son histoire liée au chemin de fer est un lieu de Mémoire pour tout un quartier.

Les Journées du patrimoine constituent le lancement d’un projet annuel autour des Couleurs de nos racines” qui s’attachera à :

– Faire prendre conscience à l’élève que son histoire personnelle s’inscrit dans une histoire collective : ancrer l’élève dans son territoire.

– Engager les élèves dans la vie de leur quartier

– Mettre en lumière le patrimoine historique

– Continuer à embellir le cadre de vie Déroulement : Le nombre et l’organisation serait en adéquation avec les mesures en vigueur selon le contexte sanitaire du moment. Néanmoins les actions seraient continuées. Les restitutions pourraient prendre différentes formes.

Vendredi 17 Septembre: Cérémonie de labellisation menée par les élèves éco-délégués

Au collège : Cérémonie de labellisation

Présentation du mobilier de jardin fait par ADICA

Histoire de mon collège : Présentation du travail sur le chemin de fer effectué avec le CAUE

Dans le quartier : Inauguration de la place « Bois-Rouge » : Origine du nom du quartier : texte de présentation travaillé en amont par les élèves: Mon collège, aux couleurs de mon quartier .

Dans le quartier : inauguration de la “Place Bois-Rouge” : travail collaboratif élèves de collège et habitants du quartier accompagnés par les associations. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 12h00

Collège Cambuston 380, Route de Bois Rouge – 97440 Saint-André Saint-André 97440 La Réunion

0262 46 29 31 http://college-cambuston.ac-reunion.fr

Établissement scolaire ouvert depuis 40 ans : vaste parc arboré où se côtoient espèces endémiques et exotiques.

Crédits : image personnelle libre de droit Gratuit

