Dimanche 19 septembre, 10h00 Accueil nature : 360° sur les patrimoines montagnards de l’Oisans * Deux animateurs nature de la Communauté de communes de l’Oisans vous accueillent au col Saint Georges pour vous faire (re)découvrir les patrimoines naturels et culturels montagnards locaux. Au programme plusieurs ateliers : lecture de paysage à 360°, reconnaissance des empreintes d’animaux, identification des rapaces à leur silhouette, etc. Lieu de rendez-vous : Col Saint Georges, Besse-en-Oisans

Accessible en véhicule via piste pastorale, à pieds ou en VTT via le GR-54 Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 07 72 51 42 75 ou au 07 50 54 19 01. *

Gratuit, sans inscription, prévoir une tenue adaptée à la montagne (vêtements chauds, chaussures fermées, protection solaire, etc.)

Col Saint Georges Plateau d’Emparis, Besse en Oisans Besse 38142 Isère Le plateau d’Emparis est un site naturel exceptionnel en Oisans.

