Visite de la ville médiévale de Montreuil-Bellay Coeur historique de montreuil-bellay, 18 septembre 2021 14:00, Montreuil-Bellay. Journée du patrimoine 2021 Coeur historique de montreuil-bellay.

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite de la ville médiévale de Montreuil-Bellay * Samedi départs à 14h et 15h30 devant l’Office de Tourisme. (durée 1h30) Renseignements à l’Office de Tourisme au 02 41 52 32 39. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

*

41, place du Marché

Coeur historique de montreuil-bellay Centre, 49260 Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Crédits :

