Découverte autour du champagne : les dégustations mesniloises Clos Saint-Vincent, 17 septembre 2021 11:00, Le Mesnil-sur-Oger

17 – 19 septembre Découverte autour du champagne : les dégustations mesniloises * Venez découvrir un endroit propice à la convivialité et aux dégustations de Champagne ! Au programme : Découverte de notre village et de son Clos des senteurs : le clos Saint-Vincent, en périphérie du clos Krug. Découverte du travail et de l’histoire du village à travers le vignoble et sa confrérie Saint-Vincent, des Champagnes de Créateurs. Dégustation et ouverture à la visite des vignerons partenaires et de leurs exploitations. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h00

Accès libre au clos Saint Vincent, dégustation à 5€.

Clos Saint-Vincent Bourg, 51190 Le Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger 51190 Marne Baptisé le Clos Saint-Vincent, à proximité de l’emblématique Clos du Mesnil de la Maison Krug, l’endroit a pour objectif de faire découvrir le champagne et ses arômes à travers un parcours initiatique dans le monde du Champagne passant par un jardin des arômes, puis une table de convivialité. Une jolie promenade aux milieux des galipes, ce jardin des arômes est axé autour des trois cépages champenois et des trois âges des vins : la jeunesse, la maturité et la plénitude. Les plantations sont complétées par des arômes de synthèse figés dans des céramiques poreuses par des parfumeurs professionnels. La villa Bissinger a aidé à compléter les informations de panneaux se trouvant sur le parcours expliquant les travaux manuels de la vigne, les cycles, la géologie et les cépages.

