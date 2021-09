Metz Cloître des Récollets Metz, Moselle À la découverte d’un cloître médiéval Cloître des Récollets Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

À la découverte d’un cloître médiéval Cloître des Récollets, 18 septembre 2021 11:00, Metz. Journée du patrimoine 2021 Cloître des Récollets. Gratuit Handicap moteur https://demarches.services.metzmetropole.fr/ville-de-metz/reserver-un-rendez-vous-culturel-de-l-ete/

18 et 19 septembre À la découverte d’un cloître médiéval * *

*

Gratuit. Sur inscription.

Cloître des Récollets 1-3 rue des Récollets, 57000 Metz Metz 57000 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54909631.jpg 03 87 55 55 62

Fondé par des moines de l’ordre des Cordeliers qui s’installèrent sur la colline Sainte-Croix en 1230, le cloître fut occupé à partir de 1602 et jusqu’à la Révolution par des Récollets qui s’y établirent à leur place.

Les bâtiments connurent ensuite des utilisations diverses : magasin à sel, tonneliers puis cordonniers travaillant pour l’armée, ateliers de charité, bureau de bienfaisance…

Sur une partie des jardins du Couvent des Récollets furent édifiés en 1863 des réservoirs d’eau pour l’approvisionnement de la ville.

Aujourd’hui, les Archives Municipales occupent deux anciens réservoirs. Le cloître des Récollets est également un haut lieu de l’écologie et du développement durable et solidaire à Metz. Première association à s’installer au sein du cloître des Récollets, l’Institut européen d’écologie (IEE) a été créé en 1971 par Roger Klaine, Jean-Michel Jouany, Marcel Robin et Jean-Marie Pelt, éminent botaniste-écologiste, dont la personnalité, la célébrité et les recherches ont conféré un prestige international à l’IEE, offrant ainsi à la Ville de Metz le surnom de « berceau de l’écologie urbaine ». De ce creuset fertile sont nées de nouvelles disciplines scientifiques aujourd’hui mondialement reconnues : l’écologie urbaine, l’écotoxicologie et l’ethnopharmacologie. Le Jardin des Simples (plantes médicinales) du cloître des Récollets présente une collection de plus de 80 espèces différentes avec leurs indications thérapeutiques précises et officielles publiées par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (ANSM). Un deuxième jardin propose des plantes toxiques utilisées dans la préparation de médicaments comme les anticancéreux, les toniques cardiaques ou encore des antidouleurs puissants.

Crédits : ©Ville de Metz Gratuit ©Société Française d’Ethnopharmacologie

Détails Catégories d'évènement: Metz, Moselle